Мама Сенцова: Сподіваюся, що народ не забуде про Олега (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121783-mama-sencova-spodivausya-scho-narod-ne-zabude-pro-olega-video.htmlРакурс
Сьогодні виповнюється п’ять років з дня затримання російськими силовиками в окупованому Криму Олега Сенцова. Режисер засудили на 20 років за сфабрикованою справою, зараз Москва утримує його у колонії місті Лабитнангі за полярним колом. За словами матері Сенцова Людмили, яка мешкає в анексованому Криму і виховує його 16-річну дочку та 13-річного сина, лист до Путіна з проханням помилувати політв’язня був помилкою.
Я зрозуміла, що даремно це зробила. Взагалі не треба було писати. Хоча і знала, що ніби як не треба. Та подумала — а раптом? Якась надія була… Але зараз я знаю, що це вже не допоможе, — вважає Людмила, пише «Громадське».
За її словами, під час телефонних розмов із Сенцовим, він намагається якнайбільше дізнатися про здоров’я, навчання і зацікавлення своїх дітей. Про стан свого здоров’я Олег розповідає мало, зазначаючи, що займається спортом і, що в нього завжди «все добре».
Що стосується дітей, то його цікавить будь-яка дрібниця — чи не захворіли, як вчаться. З ким син Влад зустрічається, з ким дружить, — каже Людмила, уточнюючи, що зазвичай 20 хвилин розмови їм не вистачає.
За її словами, Сенцов просить нові фотографії дітей, хоче бачити як вони змінилися.
Я їх взагалі уві сні не бачив, раз чи два. А ось ці півроку вони сняться постійно і все маленькі. Він же один з ними маленькими був завжди. Ось вони щоночі і сняться, — уточнює жінка.
Вона додає, що якби не люди, то, напевно, все б затихло. Людмила Сенцова дякує небайдужим за підтримку. Окрім цього, вона зазначила, що на території анексованого Криму дуже тихо, всі бояться і нічого не хочуть.
Про Олега якщо і запитають, на вушко їм відповідаю. Спочатку все думали — Олега ось-ось звільнять. Але його не звільнили… Якось Олег написав в одному з передостанніх листів: «Мамо, я розумію, що це станеться, але станеться дуже несподівано», — резюмувала мама Сенцова.