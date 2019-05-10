Мама Сенцова про лист до Путіна, сни Олега про дітей та тихий Крим

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Ракурс

Сьогодні виповнюється п’ять років з дня затримання російськими силовиками в окупованому Криму Олега Сенцова. Режисер засудили на 20 років за сфабрикованою справою, зараз Москва утримує його у колонії місті Лабитнангі за полярним колом. За словами матері Сенцова Людмили, яка мешкає в анексованому Криму і виховує його 16-річну дочку та 13-річного сина, лист до Путіна з проханням помилувати політв’язня був помилкою.

Я зрозуміла, що даремно це зробила. Взагалі не треба було писати. Хоча і знала, що ніби як не треба. Та подумала — а раптом? Якась надія була… Але зараз я знаю, що це вже не допоможе, — вважає Людмила, пише «Громадське».

За її словами, під час телефонних розмов із Сенцовим, він намагається якнайбільше дізнатися про здоров’я, навчання і зацікавлення своїх дітей. Про стан свого здоров’я Олег розповідає мало, зазначаючи, що займається спортом і, що в нього завжди «все добре».

Що стосується дітей, то його цікавить будь-яка дрібниця — чи не захворіли, як вчаться. З ким син Влад зустрічається, з ким дружить, — каже Людмила, уточнюючи, що зазвичай 20 хвилин розмови їм не вистачає.

За її словами, Сенцов просить нові фотографії дітей, хоче бачити як вони змінилися.

Я їх взагалі уві сні не бачив, раз чи два. А ось ці півроку вони сняться постійно і все маленькі. Він же один з ними маленькими був завжди. Ось вони щоночі і сняться, — уточнює жінка.

Вона додає, що якби не люди, то, напевно, все б затихло. Людмила Сенцова дякує небайдужим за підтримку. Окрім цього, вона зазначила, що на території анексованого Криму дуже тихо, всі бояться і нічого не хочуть.