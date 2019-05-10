Мама Сенцова о письме Путину, снах Олега о детях и тихом Крыме

https://racurs.ua/n121783-mama-sencova-nadeus-chto-narod-ne-zabudet-olega-video.html

Ракурс

Сегодня исполняется пять лет со дня задержания российскими силовиками в оккупированном Крыму Олега Сенцова. Режиссера осудили на 20 лет по сфабрикованному делу. Сейчас Москва удерживает его в колонии города Лабытнанги за полярным кругом. По словам матери Сенцова Людмилы, которая живет в аннексированном Крыму и воспитывает его 16-летнюю дочь и 13-летнего сына, письмо Путину с просьбой о помиловании политзаключенного было ошибкой.

Я поняла, что зря это сделала. Вообще не надо было писать. Хотя и знала, что вроде как не надо. Подумала — а вдруг? Надежда была… Но, сейчас я знаю, что это уже не поможет, — считает Людмила, пишет «Громадське».

По ее словам, во время телефонных разговоров с Сенцовым, он старается как можно больше узнать о здоровье, успехах в учебе и интересах своих детей. О состоянии своего здоровья Олег рассказывает мало, отмечая, что занимается спортом и, что у него «все хорошо».

Что касается детей, то его интересует любая мелочь — не заболели ли, как учатся? С кем сын Влад встречается, с кем дружит?, — говорит Людмила, уточняя, что 20 минут разговора им не хватает.

По ее словам, Сенцов просит выслать новые фотографии детей, хочет видеть как они изменились.

Я их вообще во сне не видел, раз или два. А вот эти полгода они снятся постоянно и все маленькие… Он один с ними маленькими был всегда. Вот они каждую ночь и снятся, — уточняет женщина.

Людмила Сенцова добавляет, что если бы не люди, то, наверное, все бы затихло. Она благодарит всех неравнодушных за поддержку. Кроме этого, мама узника Кремля отметила, что на территории аннексированного Крыма сейчас очень тихо, все боятся и ничего не хотят.