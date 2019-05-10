Сегодня пять лет, как в Крыму задержали Олега Сенцова. Фото: Агентство Крымские Новости

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Олег Сенцов, который незаконно удерживается в российской тюрьме, не жаловался адвокатам на самочувствие и условия заключения.

О самочувствии украинского режиссера, который отбывает тюремный срок за преступление, которое не совершал, рассказала адвокат Сенцова Ольга Динзе. Она посетила украинца в российском городе Лабытнанги на Ямале в начале марта, сообщает DW.

По ее словам, все узники половину дня занимаются строевой подготовкой, поскольку это предусматривает режим. Сенцов марширует меньше всех, тюремщики позволяют ему больше прогуливаться и заниматься спортом. Такие упражнения необходимы для реабилитации после голодовки. Режиссер также занимается творчеством, пишет сценарии.

Как известно, Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке теракта и через год приговорили к 20 годам тюрьмы. Сенцов не признал вины и в мае 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Она длилась 140 дней и прекратилась из-за угрозы принудительного кормления.

Тем временем сегодня в Киеве проходит ряд акций в поддержку Олега Сенцова. Сегодня — пять лет, как режиссера арестовали в оккупированном Крыму.

В частности, в Крещатом парке (по ул. Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники в рамках акции «Сажайте цветы, а не людей» высаживают цветы для политических заключенных.

Также сегодня в 13:30 от памятника Ярославу Мудрому на Золотых Воротах, стартует символическая шествие в рамках акции «Do you remember?». Активисты придут к 14 посольствам стран-членов Совета Европы и передадут дипломатам письмо от украинских заложников Кремля.

Напомним, что у Олега Сенцова обнаружили гематомы и синяки на теле. Российские власти заявили, что Сенцов «не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют альтернативное происхождение».