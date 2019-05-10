Сьогодні п’ять років, як в Криму затримали Олега Сенцова. Фото: Агентство Крымские Новости

https://racurs.ua/ua/n121763-p-yata-richnycya-areshtu-sencova-advokat-rozpovila-pro-jyttya-rejysera-v-koloniyi-foto.html

Ракурс

Олег Сенцов, який незаконно утримується в російській тюрмі, не скаржився адвокатам на самопочуття та умови ув’язнення.

Про самопочуття українського режисера, який відбуває тюремний строк за злочин, який не вчиняв, розповіла адвокат Сенцова Ольга Дінзе. Вона відвідала українця в російському місті Лабитнангі на Ямалі на початку березня, повідомляє DW.

За її словами, усі в’язні півдня займаються стройовою підготовкою, оскільки це передбачає режим. Сенцов марширує менше за всіх, тюремники дозволяють йому більше прогулюватися та займатися спортом. Такі вправи необхідні для реабілітації після голодування. Режисер також займається творчістю, пише сценарії.

Як відомо, Олега Сенцова затримали у Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці теракту і через рік засудили до 20 років тюрми. Сенцов не визнав провини й у травні 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільненнях всіх українських політв’язнів. Воно тривало 140 днів й припинилося через загрозу примусового годування.

Тим часом сьогодні в Києві відбувається низка акції на підтримку Олега Сенцова. Сьогодні — п’ять років, як режисера арештували в окупованому Криму.

Зокрема, в Хрещатому парку (по вул. Михайла Грушевського) письменники, актори, музиканти та правозахисники в рамках акції «Саджайте квіти, а не людей» висаджують квіти для політичних в’язнів.

Також сьогодні о 13:30 від пам’ятника Ярославу Мудрому на Золотих Воротах, стартує символічна хода в рамках акції «Do you remember?». Активісти прийдуть до 14 посольств країн-членів Ради Європи та передадуть дипломатам листа від українських заручників Кремля.

Нагадаємо, що в Олега Сенцова виявили гематоми та синяки на тілі. Російська влада заявила, що Сенцов «не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають альтернативне походження».