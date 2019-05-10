Хто багатший за Кличка? Рейтинг товстосумів Київради, фото — Київрада

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Ракурс

Рух «Чесно» вивчив декларації депутатів Київської міськради і з’ясував, хто з них найбагатший, хто у 2018 році значно збільшив свої статки, а хто найменше матеріально забезпечений.

Лідером за розміром задекларованих статків у Київраді залишився, як і торік, депутат від «Єдності» Костянтин Яловий. Він задекларував майже 290 млн грн. Статки Ялового зменшилися порівняно з 2017 роком.

Депутат від БПП «Солідарність» Ігор Баленко (директор ПАТ «Фуршет») опинився на другому місці (271 млн грн). Депутата від БПП Володимира Левіна (понад 202 млн грн), який торік був на третій сходинці, у 2018-му випередив підприємець з «Батьківщини» Ваган Товмасян (221 млн грн). Замикає п’ятірку депутат від ВО «Батьківщина» Володимир Старовойт (67 млн грн).

Отож, за розміром задекларованих статків (понад 281 млн грн) міський голова Віталій Кличко міг би опинитися на другому місці в цьому рейтингу.

Найбільші доходи, отримані у 2018 році, задекларував член «Київської команди» Сергій Башлаков. Удвічі менше за нього (15,7 млн грн) заробив Сергій Кримчак. Його детективи НАБУ звинувачували в заволодінні майном, зловживанні службовим становищем та відмиванні грошей.

На третьому місці з доходом понад 10 млн грн опинився позафракційний депутат, адвокат Роман Марченко. Депутат від БПП Сергій Пилипенко (директор заводу ім. Світлани Ковальської) посів четверте місце з результатом понад 9 млн грн. Ваган Товмасян з «Батьківщини» — п’ятий, він за минулий рік задекларував 8,8 млн грн доходу.

Щодо тих, хто торік заробив найменше, то у «Чесно» відзначили, що у Київраді поменшало «злидарів». До цієї когорти зараховують тих депутатів, чиї річні доходи нижчі за прожитковий мінімум для всіх членів сім’ї. Торік у рейтингу було дев’ятеро таких депутатів Київради, а у 2018-му — тільки п’ятеро.

Депутати місцевих рад уже третій рік поспіль подають електронні декларації до НАЗК, проте деякі з них досі не навчилися робити це правильно. Часто декларанти не зазначають у розділі про нерухомість жодного майна. Унаслідок порушення цієї вимоги трапляються курйозні випадки.

Наприклад, депутат від «Єдності» Павло Тесленко задекларував колекцію вин і картин, однак в нього відсутня нерухомість. У «Чесно» дивуються: де ж зберігати вино?