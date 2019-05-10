Новости Киева: рейтинг богачей городского совета

Кто богаче Кличко? Рейтинг толстосумов Киевсовета (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121782-kto-bogache-klichko-reyting-tolstosumov-kievsoveta-infografika.htmlРакурс
Движение «Честно» изучило декларации депутатов Киевского горсовета и выяснило, кто из них самый богатый, кто в 2018 году значительно увеличил свое состояние, а кто материально обеспечен меньше других.
Лидером по размеру задекларированного состояния в Киевсовете остался, как и в прошлом году, депутат от «Единства» Константин Яловой. Он задекларировал почти 290 млн грн. Состояние Ялового уменьшились по сравнению с 2017 годом.
Депутат от БПП «Солидарность» Игорь Баленко (директор ПАО «Фуршет») оказался на втором месте (271 млн грн). Депутата от БПП Владимира Левина (более 202 млн грн), который в прошлом году был на третьем месте, в 2018-м опередил предприниматель из «Батькивщины» Ваган Товмасян (221 млн грн). Замыкает пятерку депутат от ВО «Батькивщина» Владимир Старовойт (67 млн грн).
Таким образом, по размеру задекларированного состояния (более 281 млн грн) мэр Виталий Кличко мог бы оказаться на втором месте в этом рейтинге.
Наибольшие доходы, полученные в 2018 году, задекларировал член «Киевской команды» Сергей Башлаков. Вдвое меньше его (15,7 млн грн) заработал Сергей Крымчак. Его детективы НАБУ обвиняли в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.
На третьем месте с доходом более 10 млн грн оказался внефракционный депутат, адвокат Роман Марченко. Депутат от БПП Сергей Пилипенко (директор завода им. Светланы Ковальской) занял четвертое место с результатом более 9 млн грн. Ваган Товмасян из «Батькивщины» — пятый, он за прошлый год задекларировал 8,8 млн грн дохода.
Относительно тех депутатов, кто в прошлом году заработал меньше всего, то в «Честно» отметили, что в Киевсовете стало меньше «нищих». К этой когорте причисляют депутатов, чьи годовые доходы ниже прожиточного минимума для всех членов семьи. В прошлом году в рейтинге было девять таких депутатов Киевсовета, а в 2018-м — только пятеро.
Депутаты местных советов уже третий год подряд подают электронные декларации в НАЗК, однако некоторые из них до сих пор не научились делать это правильно. Часто декларанты не указывают в разделе о недвижимости никакого имущества. Вследствие нарушения этого требования случаются курьезные случаи.
Например, депутат от «Единства» Павел Тесленко задекларировал коллекцию вин и картин, однако у него отсутствует недвижимость. В «Честно» удивляются: где же хранить вино?