Новости Киева: рейтинг богачей городского совета, фото — Киевсовет

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Ракурс

Движение «Честно» изучило декларации депутатов Киевского горсовета и выяснило, кто из них самый богатый, кто в 2018 году значительно увеличил свое состояние, а кто материально обеспечен меньше других.

Лидером по размеру задекларированного состояния в Киевсовете остался, как и в прошлом году, депутат от «Единства» Константин Яловой. Он задекларировал почти 290 млн грн. Состояние Ялового уменьшились по сравнению с 2017 годом.

Депутат от БПП «Солидарность» Игорь Баленко (директор ПАО «Фуршет») оказался на втором месте (271 млн грн). Депутата от БПП Владимира Левина (более 202 млн грн), который в прошлом году был на третьем месте, в 2018-м опередил предприниматель из «Батькивщины» Ваган Товмасян (221 млн грн). Замыкает пятерку депутат от ВО «Батькивщина» Владимир Старовойт (67 млн ​​грн).

Таким образом, по размеру задекларированного состояния (более 281 млн грн) мэр Виталий Кличко мог бы оказаться на втором месте в этом рейтинге.

Наибольшие доходы, полученные в 2018 году, задекларировал член «Киевской команды» Сергей Башлаков. Вдвое меньше его (15,7 млн грн) заработал Сергей Крымчак. Его детективы НАБУ обвиняли в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.

На третьем месте с доходом более 10 млн грн оказался внефракционный депутат, адвокат Роман Марченко. Депутат от БПП Сергей Пилипенко (директор завода им. Светланы Ковальской) занял четвертое место с результатом более 9 млн грн. Ваган Товмасян из «Батькивщины» — пятый, он за прошлый год задекларировал 8,8 млн грн дохода.

Относительно тех депутатов, кто в прошлом году заработал меньше всего, то в «Честно» отметили, что в Киевсовете стало меньше «нищих». К этой когорте причисляют депутатов, чьи годовые доходы ниже прожиточного минимума для всех членов семьи. В прошлом году в рейтинге было девять таких депутатов Киевсовета, а в 2018-м — только пятеро.

Депутаты местных советов уже третий год подряд подают электронные декларации в НАЗК, однако некоторые из них до сих пор не научились делать это правильно. Часто декларанты не указывают в разделе о недвижимости никакого имущества. Вследствие нарушения этого требования случаются курьезные случаи.

Например, депутат от «Единства» Павел Тесленко задекларировал коллекцию вин и картин, однако у него отсутствует недвижимость. В «Честно» удивляются: где же хранить вино?