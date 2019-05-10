Володимир Зеленський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121788-zelenskyy-zvernuvsya-do-parlamentu-schodo-daty-inavguraciyi-y-zgadav-poroshenka-video.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицію щодо дати проведення своєї інавгурації.

Він пропонує провести її 19 травня. Звернення Зеленського транслював телеканал NewsOne.

Шановні депутати. Сподіваюся, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги «виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників». Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах, боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації, — заявляє Зеленський.

За його словами, доки депутати «трясуться за свої мандати», чинний президент України Петро Порошенко «коїть незворотне».

Під «незворотнім» Зеленський має на увазі нещодавні рішення Порошенка про зміни у вищому командуванні армії, призначення суддів Верховного Суду, присвоювання генеральських звань. Окремо Зеленський згадав присвоєння звання Герой України голові СБУ Василю Грицаку.

Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже «я готовий підставити плече», а сама тримає дві дулі в кишені, — зазначає Зеленський.

За словами новообраного президента, дії Порошенка нагадують йому туриста в єгипетському готелі в момент завершення там перебування.

Нормальна вихована людина чекає транспорту в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться, тягне рушники, тапочки і бере усе підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу — здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити, — заявив у своєму зверненні Зеленський.

Я звертаюся до Верховної Ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України. В інтересах якого ви присягали діяти, — зазначив Зеленський.

За його словами, депутати повинні зупинити «політичні судоми „кульгавої качки“».

Народ не повинен чекати поки хтось напризначається перед довгою відпусткою, — резюмував Зеленський. — Думайте, будь-ласка, не про депутатські «ксіви», думайте про Україну.

Нагадаємо, нещодавно Порошенко звільнив з посади командувача Національної гвардії Юрія Аллерова. Згідно із законодавством, командувач Нацгвардії призначається та звільняється президентом України за поданням очільника МВС.