Под новые санкции попали два танкера, фото: «112 Украина»

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Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы.

Под них попали две компании и два танкера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Под санкции попала зарегистрированная на Маршалловых островах компания Monsoon Navigation Corporation и зарегистрированная в Либерии Serenity Maritime Ltd, а также танкеры Leon Dias и Ocean Elegance, которые ходят под флагом Панамы.

Упомянутые компании владели этими танкерами. С их помощью нефть из Венесуэлы доставлялась на Кубу в период с конца 2018 года по март этого года.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отмечает, что США «предпримут дальнейшие действия», если Куба продолжит получать нефть из Венесуэлы в обмен на военную поддержку.

Мнучин подчеркнул, что снятие санкций возможно только после «восстановления демократического порядка».

Отмечается, что сегодняшние санкции являются ответом на недавно осуществленные аресты членов венесуэльского парламента.

Напомним, недавно вице-президент США Майк Пенс сообщил о снятии санкций с венесуэльского генерала, выступившего против президента страны Николаса Мадуро.