Кризис в Венесуэле: США cняли санкции с перешедшего на сторону оппозиции генерала

США отменяют санкции против бывшего руководителя разведки Венесуэлы, фото: pokemoncard.info

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США отменяют экономические санкции в отношении венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который выступил против президента страны Николаса Мадуро.

В Соединенных Штатах надеются, что это станет примером для других военных Венесуэлы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на провозглашенное во вторник обращение вице-президента США Майка Пенса к Ассоциации Америк при Государственном департаменте.

Фигера, бывший руководитель разведки Венесуэлы, выступил против Мадуро на прошлой неделе.

Мы надеемся, что действия, которые наша страна предпринимает сегодня, будут поощрять других последовать примеру генерала Кристофера Фигеры и военных, также осуществивших такой шаг, — отметил Пенс.

Всего под американскими санкциями находятся более 150-ти госпредприятий Венесуэлы и чиновников, которые поддерживают Мадуро.

Выступление Пенса стало первым свидетельством того, как администрация Дональда Трампа планирует скорректировать свою стратегию относительно Венесуэлы после неудачной попытки оппозиции на прошлой неделе убедить военных сместить Мадуро.

Напомним, во время акций протеста в столице Венесуэлы Каракасе на прошлой неделе военный автомобиль въехал в толпу протестующих.