Стал известен соперник Василия Ломаченко. Фото: odessa.online

https://racurs.ua/n121670-lomachenko-provedet-chempionskiy-poedinok-s-britancem-lukom-kempbellom.html

Ракурс

Василий Ломаченко, владеющий титулами чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, сразится с британцем Люком Кэмпбеллом.

Всемирный боксерский совет (WBC) 7 мая разрешил украинцу провести бой за вакантный пояс в легком весе против обязательного претендента на этот титул и первого номера рейтинга британца Люка Кэмпбелла. Дата и место поединка за вакантный титул пока не сообщаются. Соответствующая информация размещена на странице World Boxing Council в Twitter.

Олимпийский чемпион Лондона Люк Кэмпбелл уже успел заявить, что не сомневается в своей победе. На собственной странице в Twitter он отметил, что готов драться за чемпионский титул с любым боксером.

Чтобы стать лучшим, вы должны победить лучшего! Никто не станет на моем пути к титулу чемпиона мира, — написал Кэмпбелл.

Напомним, 10 апреля украинский боксер и чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона от Всемирной боксерской организации (WBO). Этот пояс позволяет украинцу провести чемпионский бой по версии WBO независимо от весовой категории. Также, если чемпион проигрывает титульный бой, он будет иметь право первоочередного реванша.

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Лос-Анджелесе состоялся чемпионский бой Василия Ломаченко с британцем Энтони Кроллой. Зрелищный поединок завершился победой украинца — Ломаченко эффектно нокаутировал соперника в четвертом раунде.