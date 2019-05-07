Став відомий суперник Василя Ломаченка. Фото: odessa.online

https://racurs.ua/ua/n121670-lomachenko-provede-chempionskyy-poiedynok-iz-brytancem-lukom-kempbellom.html

Ракурс

Василь Ломаченко, який володіє титулами чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO, битиметься із британцем Люком Кемпбеллом.

Всесвітня боксерська рада (WBC) 7 травня дозволила українцеві провести бій за вакантний пояс у легкій вазі проти обов’язкового претендента на цей титул і першого номера рейтингу британця Люка Кемпбелла. Дата і місце поєдинку за вакантний титул поки не повідомляються. Відповідна інформація розміщена на сторінці World Boxing Council у Twitter.

Олімпійський чемпіон Лондона Люк Кемпбелл вже встиг заявити, що не сумнівається в своїй перемозі. На власній сторінці у Twitter він відзначив, що готовий битися за чемпіонський титул з будь-яким боксером.

Щоб стати кращим, ви повинні перемогти кращого! Ніхто не стане на моєму шляху до титулу чемпіона світу, — написав Кемпбелл.

Нагадаємо, 10 квітня український боксер та чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона від Всесвітньої боксерської організації (WBO). Цей пояс дозволяє українцеві провести чемпіонський бій за версією WBO незалежно від вагової категорії. Також, якщо чемпіон програє титульний бій, він матиме право першочергового реваншу.

Раніше повідомлялося, що 13 квітня у Лос-Анджелесі відбувся чемпіонський бій Василя Ломаченка з британцем Ентоні Кроллою. Видовищний поєдинок завершився перемогою українця — Ломаченко ефектно нокаутував суперника в четвертому раунді.