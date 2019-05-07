Ігор Коломойський дав інтерв’ю Bihus.Info. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121669-kolomoyskyy-vidmovyvsya-vvajaty-sebe-oligarhom-ta-poyasnyv-chomu-na-zelenskogo-nemaie-kompromatu.html

Ракурс

Компромату на новообраного президента України Володимира Зеленського не існує. Так вважає олігарх Ігор Коломойський.

Бізнесмен запевняє, що ні у кого на Зеленського немає компромату, бо «він з іншої опери». Про це він заявив в інтерв’ю Bihus.Info, відео розмови з Коломойським опубліковане на YouTube.

На нього немає компромату взагалі ні в кого. Він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату, — заявив бізнесмен, відповідаючи на запитання, чи він сам має компромат на нового главу держави.

Також Коломойський заявив, що не вважає себе олігархом, оскільки у нього нібито немає впливу на владу країни. При цьому магнат вважає олігархами поки ще діючого президента Петра Порошенка та власника корпорації «Систем кепітал менеджмент» Ріната Ахметова.

Олігарх номер один — це Порошенко. Тому що він сам став президентом — не спирався на владу, а сам став владою. Ахметов — так, його бізнес заснований на спілкуванні з державою, на регульованих тарифах, — зазначив Коломойський і додав, що Ахметов також володіє телебаченням та має групу депутатів у Верховній Раді.

Коломойський в інтерв’ю Денису Бігусу запевнив, що жодного разу не просив допомоги в президентів України, оскілки не було для цього потреби. Бізнесмен запевнив, що питання фінансів можна було вирішити і з Леонідом Кучмою, і з Петром Порошенком, але він цього не робив. Також екс-глава Дніпропетровської ОДА додав, що гордий тим, що не давав грошей Порошенку.

Коли прийшов Порошенко до влади, то сказав, що тепер ми житимемо по-новому. От я гордий за себе від того, що жодної копійки йому не дав. Відчуваю, що він хотів, — наголосив Коломойський.

Нагадаємо, в першій частині інтерв’ю Bihus.info олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає бойові дії на Донбасі «громадянським конфліктом», а Москва підтримує лише одну із сторін. Магнат тоді висловив упевненість, що якби РФ не підтримувала мешканців ОРДЛО, то конфлікт на Донбасі вже давно було б завершено.