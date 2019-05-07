Сьогодні судді Верховного суду склали присягу. Фото: Верховний суд у Facebook

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У середу, 7 травня, нові судді Верховного суду склали присягу в Кловському палаці в Києві. Голова ВС Валентина Данішевська заявила, що тепер суд практично повністю укомплектований. Верховна рада правосуддя схвалила збільшення кількості суддів Верховного суду до 196 суддів.

Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо підбурювання агентами Національного антикорупційного бюро осіб до отримання хабара. Підозру у справі було повідомлено агентам НАБУ Катерині Сікорській та Сергію Боярському, а також керівнику підрозділу Олександру Карєєву. Цих осіб підозрювали у підбурюванні до підкупу, зокрема першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Стала відома основна версія причини авіакатастрофи в московському аеропорту «Шереметьєво». Слідчі вважають, що аварія сталася через помилки пілотів літака Sukhoi Superjet 100, а саме — спрямування льотчиками літака у грозовий фронт. У авіалайнер влучила блискавка, згодом у літаку відмовила автоматика і він потребував аварійної посадки на летовищі.

У місті Марганець Дніпропетровської області на вулиці Лермонтова посеред білого дня вибухнула граната. Внаслідок події загинув чоловік, який раніше незаконно торгував зброєю, а п’ятеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих — 29-річний співробітник групи реагування патрульної поліції.

Президент України Петро Порошенко сьогодні прийняв відставку командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, який очолював це військове формування з 2015 року. Виконувати обов’язки командувача НГУ буде Микола Балан.