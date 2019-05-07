Сегодня судьи Верховного суда приняли присягу. Фото: Верховный суд в Facebook

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В среду, 7 мая, новые судьи Верховного суда принесли присягу в Кловском дворце в Киеве. Председатель ВС Валентина Данилевская заявила, что теперь суд практически полностью укомплектован. Высший совет правосудия одобрил увеличение количества судей Верховного суда до 196 судей.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство о подстрекательстве агентами Национального антикоррупционного бюро лиц к получению взяток. Подозрение по делу было сообщено агентам НАБУ Екатерине Сикорской и Сергею Боярскому, а также руководителю подразделения Александру Карееву. Этих лиц подозревали в подстрекательстве к подкупу, в частности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Стала известна основная версия причины авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево». Следователи считают, что авария произошла из-за ошибки пилотов самолета Sukhoi Superjet 100, а именно — направления летчиками самолета в грозовой фронт. В авиалайнер попала молния, впоследствии в самолете отказала автоматика и он нуждался в аварийной посадке на аэродроме.

В городе Марганец Днепропетровской области на улице Лермонтова средь бела дня взорвалась граната. В результате происшествия погиб мужчина, который ранее незаконно торговал оружием, а пять человек получили ранения. Среди пострадавших — 29-летний сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня принял отставку командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, который возглавлял это военное формирование с 2015 года. Исполнять обязанности командующего НГУ будет Николай Балан.