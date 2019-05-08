Криза у Венесуелі: США зняли санкції з генерала, який перейшов на бік опозиції

США скасували санкції проти колишнього керівника розвідки Венесуели, фото: pokemoncard.info

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США скасовують економічні санкції щодо венесуельського генерала Мануеля Крістофера Фігери, який виступив проти президента країни Ніколаса Мадуро.

У Сполучених Штатах сподіваються, що це стане прикладом для інших військових Венесуели, повідомляє агентство Reuters з посиланням на проголошене у вівторок звернення віце-президента США Майка Пенса до Асоціації Америк при Державному департаменті.

Фігера, колишній керівник розвідки Венесуели, виступив проти Мадуро минулого тижня.

Ми сподіваємося, що дії, які наша країна вживає сьогодні, заохочуватимуть інших наслідувати приклад генерала Крістофера Фігери та військових, які також здійснили такий крок, — наголосив Пенс.

Загалом під американськими санкціями перебувають понад 150 держпідприємств Венесуели і чиновників, які підтримують Мадуро.

Виступ Пенса став першим свідченням того, як адміністрація Дональда Трампа планує скоригувати свою стратегію щодо Венесуели після невдалої спроби опозиції минулого тижня переконати військових усунути Мадуро.

Нагадаємо, під час акцій протесту у столиці Венесуели Каракасі минулого тижня військовий автомобіль в’їхав у натовп протестувальників.