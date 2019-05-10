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Ракурс
Андрей Парубий, фото: Андрей Парубий

Закон о языке будет подписан на следующей неделе при любых условиях — Парубий

10 мая 2019, 23:45
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Закон о языке при любых условиях будет подписан на следующей неделе и вступит в силу.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Политик убежден, зарегистрированные в парламенте постановления об отмене результатов голосования за языковой закон во время заседания 14 мая не будут поддержаны народными избранниками, что позволит главе Верховной Рады его подписать и направить на подпись президенту.

Парубий отмечает, что сегодня в СМИ появилась информация о представлении «каким-то самоназванным институтом» иска в Окружной административный суд Киева о запрете ему подписывать языковой закон. Однако спикер убежден, что «судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание закона».

Сегодня пресс-служба Окружного админсуда сообщила о получении заявления об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к главе Верховной Рады относительно запрета подписывать закон о языке. Отмечается, что истец просит запретить спикеру, народным депутатам и работникам парламента совершать любые действия, направленные на подписание этого закона.

Напомним, 25 апреля в Раде были зарегистрированы два постановления об отмене результатов голосования за языковой закон.

Источник: Ракурс


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