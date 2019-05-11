Суд решил не запрещать подписывать закон о языке, фото: «Неделя»

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Окружной административный суд Киева принял решение относительно заявления об обеспечении иска общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

В заявлении истец просил суд запретить спикеру подписывать принятый парламентом в апреле закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

Суд решил отказать в удовлетворении соответствующего иска. Отмечается, что принимая это решение, суд мотивировался тем, что истец не предоставил доказательств очевидной противоправности действий Парубия.

Кроме того, в иске общественной организации утверждалось, что ее права и права ее членов были нарушены действиями спикера. Однако, отмечают в суде, истец не предоставил доказательств, что соответствующий иск касается цели, с которой была создана эта общественная организация.

Напомним, Парубий вчера заявил, что подписание закона о языке состоится на следующей неделе при любых условиях. Спикер убежден, что во время заседания Рады 14 мая народные избранники не поддержат зарегистрированные в парламенте постановления об отмене результатов голосования за языковой закон.