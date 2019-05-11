Владимир Зеленский, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n121805-u-zelenskogo-opublikovali-video-o-narodovlastii.html

Ракурс

На странице команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского появилось видео, посвященное теме народовластия.

Видео демонстрирует сюжет о селе, «простых людях», а также о чиновнике, который победил на выборах и отмежевался от проблем общества.

Прибывшие со все страны избиратели, принадлежащие к различным социальным группам — от пенсионеров до бизнесменов, призывают главного героя видеоролика прислушаться к их проблемам и начать решать.

Если сам не знаешь, спроси у людей, какие законы они хотели бы убрать, какие принять, — советуют чиновнику.

После завершения этой сюжетной линии на видео утверждают, что издавна в Украине власть и народ жили «в параллельных вселенных».

И мы первые, кто придумал такой инструментарий власти, который поможет навести порядок в стране — с помощью привлечения обычных жителей в общественную и политическую жизнь, — отмечается в видео.

Наводить порядок в стране предлагается путем высказывания проблем, беспокоящих людей, в комментариях в интернете. Зеленский обещает отреагировать на наиболее актуальные из них.

Напомним, Зеленский вчера опубликовал видеообращение в парламент, в котором заявил, что народные избранники затягивают проведение его инаугурации.