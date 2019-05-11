Радник Зеленського розповів про план на перші 100 днів роботи президента. Фото: Рубрика

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План роботи новообраного президента Володимира Зеленського готовий на 95%.

Наразі команда Зеленського розробляє план на перші 100 днів, вирішує питання, пов’язані з міжнародними зустрічами та займається плануванням карти візитів обраного глави держави. Про це в інтерв’ю Лига.net заявив радник Зеленського Олександр Данилюк, який раніше обіймав посаду міністра фінансів.

За словами Данилюка, в перші 100 днів боротьба з корупцією є пріоритетним завданням нового президента. Зеленський також планує перезапустити роботу антикорупційних відомств та «навести порядок у судовій системі» — запустити набір та атестацію суддів.

Представник команди Зеленського запевняє, що новий президент також планує реформувати Службу безпеки України й створити нове відомство — Службу фінансових розслідувань, яка забере частину функцій у СБУ і Національної поліції. У Зеленського наголошують на необхідності ліквідації Податкової міліції.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з єврокомісаром із питань політики сусідства та розширення Йоханнесом Ганом заявляв, що пріоритет нової влади це не лише перемога над корупцією в Україні, але й деолігархізація засобів масової інформації та демонополізація енергетики.