Президент України Зеленський

https://racurs.ua/ua/n121677-prezydent-zelenskyy-matyme-mojlyvist-minyaty-zakony-ukrayiny-zadnim-chyslom-ekspert.html

Ракурс

Є законопроекти, в яких сьогодні конче зацікавлений новообраний президент України Зеленський. У непростих відносинах із загальнонаціональним представницьким органом він може спертися тільки на всенародне волевиявлення.

Про це у своїй статті для «Ракурсу» пише кандидат історичних наук, доцент Віктор Мельниченко.

Однак, за його словами, порядок проведення всеукраїнського референдуму потребує законодавчого врегулювання, оскільки КСУ своїм рішенням визнав відповідний закон неконституційним. Ймовірно, потрібно внести суттєві і негайні зміни до виборчого законодавства, вважає експерт. Зокрема, потребує ухвалення закон про місцевий референдум, який дозволить дещо приборкати неконтрольовані місцеві еліти.

Щоправда, зауважує Мельниченко, у президента України Зеленського є ще можливість ретроспективної ревізії законів: «Парламентарі нинішнього скликання не дуже обтяжували себе додержанням Конституції України, навіть коли під час опрацювання законопроектів на це зверталася увага фахівцями апарату Верховної Ради. Тож конституційні подання до КСУ можна буквально відправляти десятками».