«Заря» и «Динамо» сыграли вничью. Фото: ICTV

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Ракурс

Киевское «Динамо» не смогло удержать победу в матче против луганской «Зари». Главный арбитр матча зафиксировал ничью 1:1.

Подопечные Александра Хацкевича начали матч бодро и уже на 10 мин. открыли счет. Цыганков отдал точный пас во вратарскую, а Русин сумел переправить мяч в сетку.

После этого динамовцы имели еще несколько моментов, чтобы закрепить счет. К сожалению, свои моменты не использовали Де Пена, а голкипер «Зари» потянул удары Русина и Цыганкова. Ничейный счет стал на 92 мин. когда Силас сумел мастерски исполнить штрафной и пробить Бойко.

Как известно, в следующем туре «Динамо» сыграет с «Мариуполем», луганская «Заря» выйдет на футбольное поле против донецкого «Шахтера». Сейчас киевляне отстают от «горняков» на восемь очков, кроме того «Шахтер» имеет еще одну игру в запасе.

Динамо — Заря 1:1

Голы: Русин, 11 — Силас, 90+2

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко — Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 61) — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Русин (Цитаишвили, 83)

Заря: Шевченко — Караваев, Вернидуб, Чеберко, Каменюка — Чайковский (Силас, 46), Арвеладзе — Хомченовский, Кочергин (Громов, 63), Лунев — Иванович (Будковский, 46)

Предупреждения: Буяльский, Андриевский, Миколенко — Чайковский, Кочергин, Чеберко

Напомним, в 27-м туре «Динамо» в Киеве не смогло переиграть «Александрию», а «Шахтер» в Харькове разгромил ФК «Львов».