Футбол: «Заря» на последних минутах вырвала ничью с «Динамо» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121817-futbol-zarya-na-poslednih-minutah-vyrvala-nichu-s-dinamo-video.htmlРакурс
Киевское «Динамо» не смогло удержать победу в матче против луганской «Зари». Главный арбитр матча зафиксировал ничью 1:1.
Подопечные Александра Хацкевича начали матч бодро и уже на 10 мин. открыли счет. Цыганков отдал точный пас во вратарскую, а Русин сумел переправить мяч в сетку.
После этого динамовцы имели еще несколько моментов, чтобы закрепить счет. К сожалению, свои моменты не использовали Де Пена, а голкипер «Зари» потянул удары Русина и Цыганкова. Ничейный счет стал на 92 мин. когда Силас сумел мастерски исполнить штрафной и пробить Бойко.
Как известно, в следующем туре «Динамо» сыграет с «Мариуполем», луганская «Заря» выйдет на футбольное поле против донецкого «Шахтера». Сейчас киевляне отстают от «горняков» на восемь очков, кроме того «Шахтер» имеет еще одну игру в запасе.
Динамо — Заря 1:1
Голы: Русин, 11 — Силас, 90+2
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко — Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 61) — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Русин (Цитаишвили, 83)
Заря: Шевченко — Караваев, Вернидуб, Чеберко, Каменюка — Чайковский (Силас, 46), Арвеладзе — Хомченовский, Кочергин (Громов, 63), Лунев — Иванович (Будковский, 46)
Предупреждения: Буяльский, Андриевский, Миколенко — Чайковский, Кочергин, Чеберко
Напомним, в 27-м туре «Динамо» в Киеве не смогло переиграть «Александрию», а «Шахтер» в Харькове разгромил ФК «Львов».