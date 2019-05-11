«Зоря» та «Динамо» зіграли внічию. Фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n121817-futbol-zorya-na-ostannih-hvylynah-vyrvala-nichyu-z-dynamo-video.html

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Київське «Динамо» не змогло втримати перемогу в матчі проти луганської «Зорі». Головний арбітр матчу зафіксував нічию 1:1.

Підопічні Олександра Хацкевича почали матч бадьоро та вже на 10 хв. відкрили рахунок. Циганков віддав точний пас у воротарську, а Русин зумів переправити м’яч у сітку.

Після цього «динамівці» мали ще кілька моментів, щоб закріпити рахунок. На жаль, свої моменти не використали Де Пена, а голкіпер «Зорі» потягнув удари Русина та Циганкова. Нічийний рахунок став на 92 хв., коли Сілас зумів майстерно виконати штрафний та пробити Бойка.

Як відомо, у наступному турі «Динамо» зіграє з «Маріуполем», луганська «Зоря» вийде на футбольне поле проти донецького «Шахтаря». Наразі кияни відстають від гірників на вісім очок, крім того «Шахтар» має ще одну гру в запасі.

Динамо — Зоря 1:1

Голи: Русин, 11 — Сілас, 90+2

Динамо: Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко — Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 61) — Циганков, Андрієвський, Де Пена — Русин (Цитаїшвілі, 83)

Зоря: Шевченко — Караваєв, Вернидуб, Чеберко, Каменюка — Чайковський (Сілас, 46), Арвеладзе — Хомченовський, Кочергін (Громов, 63), Луньов — Іванович (Будківський, 46)

Попередження: Буяльський, Андрієвський, Миколенко — Чайковський, Кочергін, Чеберко

Нагадаємо, в 27-му турі «Динамо» у Києві не змогло переграти «Олександрію», а «Шахтар» у Харкові розгромив ФК «Львів».