«Шахтар» розбив «Львів», «Динамо» — загальмувало, фото — Шахтар

https://racurs.ua/ua/n121552-shahtar-rozbyv-lviv-dynamo-zagalmuvalo-video-goliv-centralnyh-matchiv-upl.html

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Сьогодні відбулися поєдинки команд першої шістки української прем'єр-ліги.

У 27-му турі «Динамо» у Києві приймало «Олександрію», яка бореться за третє місце. Гості першими забили у першому таймі (Лучкевич). У другому таймі киянам вдалося тільки відігратися (Русин), але на більше у «Динамо» забракло сил та майстерності.

Відзначимо експериментальний склад одного з лідерів УПЛ. Головний тренер Олександр Хацкевич не міг розраховувати у матчі на 5−7 гравців основного складу, які травмовані або дискваліфіковані.

«Шахтар» скористався осічкою «Динамо» й у Харкові розгромив ФК «Львів» з рахунком 5:0. Голи за «гірників» забивали Нем, Болбат, Коваленко, Патрік. Автоголом відзначився Альваро.

В іншому матчі «Зоря» у Запоріжжі поступилася «Маріуполю» з рахунком 0:1.

За п’ять турів до завершення чемпіонату відстань між киянами та донеччанами у турнірній таблиці зросла до дев’яти залікових пунктів.