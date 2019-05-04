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«Шахтер» разбил «Львов», «Динамо» - затормозило, фото — Шахтер

«Шахтер» разбил «Львов», «Динамо» — затормозило: видео голов центральных матчей УПЛ

4 мая 2019, 21:50
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Сегодня состоялись поединки команд первой шестерки украинского премьер-лиги.

В 27-м туре «Динамо» в Киеве принимало «Александрию», которая борется за третье место. Гости первыми забили в первом тайме (Лучкевич). Во втором тайме киевлянам удалось только отыграться (Русин), но на большее у «Динамо» не хватило сил и мастерства.

Отметим экспериментальный состав одного из лидеров УПЛ. Главный тренер Александр Хацкевич не мог рассчитывать в матче на 5−7 игроков основного состава, которые травмированы или дисквалифицированы.

«Шахтер» воспользовался осечкой «Динамо» и в Харькове разгромил ФК «Львов» со счетом 5:0. Голы за «горняков» забивали Нем, Болбат, Коваленко, Патрик. Автоголом отличился Альваро.

В другом матче «Заря» в Запорожье уступила «Мариуполю» со счетом 0:1.

За пять туров до окончания чемпионата расстояние между киевлянами и дончанами в турнирной таблице выросло до девяти зачетных пунктов.

Турнирная таблица УПЛ, фото — УПЛ

Источник: Ракурс


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