Все из-за Питта? Шарлиз Терон впервые рассказала об отношении к Анджелине Джолиhttps://racurs.ua/n121551-vse-iz-za-pitta-sharliz-teron-vpervye-rasskazala-ob-otnoshenii-k-andjeline-djoli.htmlРакурс
Голливудская звезда Шарлиз Терон рассказала в интервью о своем отношении к бывшей жене Брэда Питта Анджелине Джоли.
В январе этого года западные СМИ распространили информацию о том, что Терон и Джоли якобы не могут терпеть друг друга. Причиной вражды между актрисами называли и роли в кино, за которые они боролись, и вероятный роман Терон с экс-супругом Джоли Брэдом Питтом.
Во время интервью шоу Watch What Happens Терон наконец выпал шанс прокомментировать эти слухи.
Ведущему Сету Рогену удалось подлить масла в огонь в эфире и выпытать у Терон всю правду. Актриса ответила, что не очень хорошо знает Джоли и они встречались только на мероприятиях.
«Мы не друзья и не общаемся. Но она всегда была очень милой и приветливой», — дипломатично ответила Терон.
В этот момент Роген пошутил, что на самом деле это он враждует с актрисой и даже нецензурно высказался в ее адрес. Терон откровенно разозлилась, после чего ведущему пришлось заочно извиниться перед Джоли.