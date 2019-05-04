Шарлиз Терон впервые рассказала об отношении к Анджелине Джоли, фото — NBC

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Ракурс

Голливудская звезда Шарлиз Терон рассказала в интервью о своем отношении к бывшей жене Брэда Питта Анджелине Джоли.

В январе этого года западные СМИ распространили информацию о том, что Терон и Джоли якобы не могут терпеть друг друга. Причиной вражды между актрисами называли и роли в кино, за которые они боролись, и вероятный роман Терон с экс-супругом Джоли Брэдом Питтом.

Во время интервью шоу Watch What Happens Терон наконец выпал шанс прокомментировать эти слухи.

Ведущему Сету Рогену удалось подлить масла в огонь в эфире и выпытать у Терон всю правду. Актриса ответила, что не очень хорошо знает Джоли и они встречались только на мероприятиях.

«Мы не друзья и не общаемся. Но она всегда была очень милой и приветливой», — дипломатично ответила Терон.

В этот момент Роген пошутил, что на самом деле это он враждует с актрисой и даже нецензурно высказался в ее адрес. Терон откровенно разозлилась, после чего ведущему пришлось заочно извиниться перед Джоли.