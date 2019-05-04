Шарліз Терон вперше розповіла про ставлення до Анджеліни Джолі, фото — NBC

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Ракурс

Голлівудська зірка Шарліз Терон розповіла в інтерв’ю про своє ставлення до колишньої дружини Бреда Пітта Анджеліни Джолі.

У січні цього року західні ЗМІ поширили інформацію про те, що Терон і Джолі буцімто не можуть терпіти одна одну. Причиною ворожнечі між актрисами називали і ролі в кіно, за які вони боролись, і ймовірний роман Терон з екс-чоловіком Джолі Бредом Піттом.

Під час інтерв’ю шоу Watch What Happens Терон нарешті випав шанс прокоментувати ці чутки.

Ведучому Сету Рогену вдалося підлити масла у вогонь в ефірі й випитати у Терон всю правду. Терон відповіла, що не дуже добре знає Джолі й вони зустрічалися лише на заходах.

«Ми не друзі і не спілкуємося. Але вона завжди була дуже милою і привітною», — дипломатично відповіла Терон.

У цей момент Роген пожартував, що насправді це він ворогує з актрисою і навіть нецензурно висловився на її адресу. Терон відверто розлютилася, після чого ведучому довелося заочно вибачитися перед Джолі.