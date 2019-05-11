Сергій Лещенко відреагував на заяву Рудольфа Джуліани. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n121816-leschenko-prokomentuvav-zayavu-advokata-trampa-pro-voroga-prezydenta-ssha.html

Ракурс

Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував заяву адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліани про те, що він є ворогом чинного господаря Білого дому.

Лещенко вважає, що адвоката Трампа дезінформував генеральний прокурор України Юрій Луценко. Депутат стверджує, що Джуліані був втягнутий у сценарій генпрокурора Луценка, який намагається врятувати свою кар'єру. Про це він написав 11 травня у своєму блозі на сайті «Українська правда».

Луценко не хоче втрачати посаду генпрокурора і вигадав легенду, яку зараз «продає" американцям. Начебто Байден захищав інтереси свого сина в компанії «Бурізма» та домагався звільнення генпрокурора через справу проти «Бурізми» та Злочевського. Але правда полягає в тому, що саме Луценко закрив цю справу, — пише Лещенко.

Парламентар нагадав, що американські правоохоронці довели правдивість чорної бухгалтерії Партії регіонів у справі Пола Манафорта.

Тим часом прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter відреагувала на заяву Лещенка про те, що Луценко нібито дезінформував адвоката Рудольфа Джуліані.

Депутат-«жестяна чєлюсть» погорів як ворог Трампа в оточенні нового президента. Тепер щелепу зводить у пошуках виходу із патової ситуації, шукаючи крайніх. Біжи, Сергію, біжи, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав народного депутата Сергія Лещенка «ворогом Трампа» в оточенні новообраного президента України Володимира Зеленського. За словами адвоката, Лещенко в 2016 році під час президентських виборів допоміг опублікував так звану чорну книгу Партії регіонів, в якій фігурував голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт.