Сергей Лещенко отреагировал на заявление Рудольфа Джулианы. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n121816-leschenko-prokommentiroval-zayavlenie-advokata-trampa-o-vrage-prezidenta-ssha.html

Ракурс

Народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал заявление адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о том, что он является врагом действующего хозяина Белого дома.

Лещенко считает, что адвоката Трампа дезинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Депутат утверждает, что Джулиани был втянут в сценарий генпрокурора Луценко, который пытается спасти свою карьеру. Об этом он написал 11 мая в своем блоге на сайте «Украинская правда».

Луценко не хочет терять должность генпрокурора и придумал легенду, которую сейчас «продает» американцам. Вроде бы Байден защищал интересы своего сына в компании «Буризма» и добивался увольнения генпрокурора за дело против «Буризмы» и Злочевского. Но правда заключается в том, что именно Луценко закрыл это дело, — пишет Лещенко.

Парламентарий напомнил, что американские правоохранители доказали правдивость черной бухгалтерии Партии регионов в деле Пола Манафорта.

Тем временем пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter отреагировала на заявление Лещенко о том, что Луценко якобы дезинформировал адвоката Рудольфа Джулиани.

Депутат — «жестяная челюсть» погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, ища крайних. Беги, Сергей, беги, — говорится в сообщении.

Напомним, персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал народного депутата Сергея Лещенко «врагом Трампа» в окружении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам адвоката, Лещенко в 2016 году во время президентских выборов помог опубликовал так называемую черную книгу Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт.