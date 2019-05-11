Рудольф Джулиани, фото: The Black Vault

https://racurs.ua/n121799-advokat-trampa-otmenil-anonsirovannyy-vizit-k-zelenskomu.html

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину, где он должен был встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Он опасается, что в Украине окажется в среде «врагов Трампа». Об этом Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Джулиани, он получил от «двух очень надежных людей» информацию о том, что Зеленский окружен людьми, являющимися врагами Трампа, один из которых к тому же «явно коррумпирован» и вовлечен в схему оказания помощи Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года.

Есть опасения, что нового [украинского] президента будут окружать, буквально, враги президента [США], которые были причастны к этому, и люди, которые связаны с другими демократами, — отметил Джулиани.

Джулиани сказал, что его решение не имеет ничего общего с предстоящими президентскими выборами в США в 2020 году.

Напомним, Трамп недавно заявил, что генеральный прокурор Билл Барр изучает информацию о связях между Украиной и Хиллари Клинтон. Во время президентских выборов в США в 2016 году произошла утечка информации о «черной бухгалтерии» экс-президента Украины Виктора Януковича, в которой фигурировала фамилия тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Маннафорта.