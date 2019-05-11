США разместят дополнительные ракеты «Пэтриот» на Ближнем Востоке, фото: Wikimedia Commons

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанаген одобрил размещение дополнительных батарей ракет зенитного комплекса «Пэтриот» на Ближнем Востоке.

Эти действия стали ответом на рост угрозы со стороны Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Отмечается, что это решение призвано значительно укрепить оборону США в регионе и принимается после того, как администрация Дональда Трампа ускорила развертывание ударной группы авианосцев и отправила на Ближний Восток бомбардировщики в связи с возможностью нападения со стороны Ирана.

Сколько именно батарей «Патриот» отправят на Ближний Восток, источник не сообщил.

Отмечается, что это решение принято всего спустя несколько месяцев после того, как Пентагон вывез несколько батарей «Пэтриот» из Ближнего Востока.

В пресс-релизе Минобороны США заявили, что направляют в регион батарею «Пэтриот» и десантно-вертолетный корабль «Арлингтон» в ответ на полученный несколько дней назад запрос командования о дополнительных силах.

Система ПРО «Пэтриот» создана компанией Raytheon и предназначена для перехвата атакующих ракет противника. Она состоит из ракет воздушного перехвата и радарной системы.

Напомним, в США предупреждают о возможных нападениях Ирана на торговые суда в Красном море и Персидском заливе.