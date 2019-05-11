Напряженность между США и Ираном значительно выросла за последние недели, фото: Navy Times

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Иран может угрожать американским коммерческим судам, в частности нефтяным танкерам.

Об этом в пятницу заявили в морской администрации США (MARAD), сообщает агентство Reuters.

Имеющаяся информация свидетельствует о повышенной готовности Ирана к проведению наступательных операций против американских сил, подчеркивают в морском ведомстве. Отмечается, что с начала мая увеличилась вероятность того, что Иран или его региональные представители прибегнут к действиям против интересов США и их партнеров в Красном море или Персидском заливе.

В частности, может пострадать инфраструктура добычи нефти. Тегеран пригрозил закрыть стратегически важный Ормузский пролив, через который проходит около пятой части всей нефти, потребляемой в мире.

Вице-адмирал Джим Маллой, командующий Пятым флотом США, который базируется в Бахрейне, сообщил агентству, что его силы находятся в состоянии повышенной готовности, хотя американские военные не готовились к войне с Ираном.

В MARAD заявляют, что кораблям под флагом США предлагается связываться с Пятым флотом по крайней мере за два дня до плавания через Ормузский пролив. Работа флота заключается в защите коммерческих перевозок в этом районе.

Напряженность между США и Ираном значительно выросла за последние недели. США фактически приказали странам во всем мире прекратить покупку иранской нефти из-за угрозы столкнуться с санкциями, которые, согласно планам Вашингтона, должны полностью остановить экспорт сырья из Ирана.

Американские чиновники заявляют, что обнаружили тревожные признаки того, что Иран может готовить военный ответ. Так, иранское полуофициальное информационное агентство ISNA процитировало сторонника жесткой линии в отношениях США аятоллу Табатабаи-Неджада, который заявил, что американский флот «может быть уничтожен одной ракетой».

Напомним, на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео отменил два зарубежных визита на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.