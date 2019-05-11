Напруженість між США та Іраном значно зросла за останні тижні, фото: Navy Times

https://racurs.ua/ua/n121796-ssha-zayavlyaut-pro-mojlyvu-agresiu-iranu-schodo-torgovyh-suden.html

Ракурс

Іран може загрожувати американським комерційним суднам, зокрема нафтовим танкерам.

Про це в п’ятницю заявили в морській адміністрації США (MARAD), повідомляє агентство Reuters.

Наявна інформація свідчить про підвищену готовність Ірану до проведення наступальних операцій проти американських сил, наголошують у морському відомстві. Зазначається, що з початку травня збільшилася ймовірність того, що Іран чи його регіональні представники вдадуться до дій проти інтересів США та їхніх партнерів у Червоному морі чи Перській затоці.

Зокрема, може постраждати інфраструктура видобутку нафти. Тегеран погрожує закрити стратегічно важливу Ормузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини усієї нафти, що споживається у світі.

Віце-адмірал Джим Маллой, командувач П’ятим флотом США, який базується у Бахрейні, повідомив агентству, що його сили перебувають у стані підвищеної готовності, хоча американські військові не готувалися до війни з Іраном.

У MARAD заявляють, що кораблям під прапором США пропонується зв’язуватися з П’ятим флотом принаймні за два дні до плавання через Ормузьку протоку. Робота флоту полягає в захисті комерційних перевезень в цьому районі.

Напруженість між США та Іраном значно зросла за останні тижні. США фактично наказали країнам у всьому світі припинити покупку іранської нафти через загрозу зіткнутися з санкціями, які, згідно з планами Вашингтона, мають на меті повністю зупинити експорт сировини з Ірану.

Американські чиновники заявляють, що виявили тривожні ознаки того, що Іран може готувати військову відповідь. Так, іранське напівофіційне інформаційне агентство ISNA процитувало прихильника жорсткої лінії у відносинах США аятолу Табатабаі-Неджада, котрий заявив, що американський флот «може бути знищений однією ракетою».

Нагадаємо, цього тижня держсекретар США Майк Помпео скасував два закордонні візити на тлі зростання напруження у відносинах з Іраном.