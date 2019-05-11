США розмістять додаткові ракети «Петріот» на Близькому Сході, фото: Wikimedia Commons

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Виконувач обов’язків міністра оборони США Патрік Шанаген схвалив розміщення додаткових батарей ракет зенітного комплексу «Петріот» на Близькому Сході.

Ці дії стали відповіддю на зростання загрози з боку Ірану, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді США.

Зазначається, що це рішення покликане значно зміцнити оборону США в регіоні й ухвалюється після того, як адміністрація Дональда Трампа прискорила розгортання ударної групи авіаносців і відправила на Близький Схід бомбардувальники у зв’язку з можливістю нападу з боку Ірану.

Скільки саме батарей «Патріот» буде відправлено на Близький Схід, джерело не повідомило.

Зазначається, що це рішення ухвалене всього за кілька місяців після того, як Пентагон вивіз кілька батарей «Петріот» з Близького Сходу.

У прес-релізі Міноборони США заявили, що надсилають до регіону батарею «Петріот» та десантно-вертолітний корабель «Арлінгтон» у відповідь на отриманий кілька днів тому запит командування про додаткові сили.

Система ПРО «Петріот» створена компанією Raytheon і призначена для перехоплення атакуючих ракет ворога. Вона складається з ракет повітряного перехоплення та радарної системи.

Нагадаємо, у США попереджають про можливі напади Ірану на торговельні судна в Червоному морі та Перській затоці.