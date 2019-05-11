Рудольф Джуліані, фото: The Black Vault

https://racurs.ua/ua/n121799-advokat-trampa-skasuvav-anonsovanyy-vizyt-do-zelenskogo.html

Ракурс

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував візит в Україну, де він мав зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Він побоюється, що в Україні опиниться в середовищі «ворогів Трампа». Про це Джуліані заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами Джуліані, він отримав від «двох дуже надійних людей» інформацію про те, що Зеленський оточений людьми, які є ворогами Трампа, один з котрих до того ж «явно корумпований» і залучений до схеми надання допомоги Демократичній партії США під час президентських виборів 2016 року.

Є побоювання, що нового [українського] президента будуть оточувати, буквально, вороги президента [США], які були причетні до цього, і люди, які пов’язані з іншими демократами, — зазначив Джуліані.

Джуліані сказав, що його рішення не має нічого спільного з майбутніми президентськими виборами в США у 2020 році.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що генеральний прокурор Білл Барр вивчає інформацію про зв’язки між Україною та Хілларі Клінтон. Під час президентських виборів у США в 2016 році відбувся витік інформації про «чорну бухгалтерію» екс-президента України Віктора Януковича, в котрій фігурувало прізвище тодішнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Маннафорта.