Адвокат Трампа назвал имя «врага» среди друзей Зеленского. Фото: ИноСМИ

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Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал имя «врага Трампа» в окружении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

По словам представителя американского лидера, «врагом Трампа» является народный депутат Сергей Лещенко. Этот политик в 2016 году во время президентских выборов помог Демократической партии Соединенных Штатов, а именно — опубликовал так называемую черную книгу Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Об этом Рудольф Джулиани заявил в эфире телеканала Fox News.

Есть человек, которого уличили в помощи демократам во время выборов президента США в 2016 году. Я знаю его имя. Это Лещенко, который опубликовал «черную книгу», — заявил адвокат Трампа.

Напомним, личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал прибыть в Киев и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Адвокат хотел убедить Зеленского в необходимости продолжить расследование в интересах действующего хозяина Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года.

Впоследствии стало известно, что Джулиани отменил визит в Украину, поскольку опасается, что окажется в среде «врагов Трампа».