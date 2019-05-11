Адвокат Трампа назвав ім’я «ворога» серед друзів Зеленського. Фото: ИноСМИ

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Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав ім’я «ворога Трампа» в оточенні новообраного президента України Володимира Зеленського.

За словами представника американського лідера, «ворогом Трампа» є народний депутат Сергій Лещенко. Цей політик в 2016 році під час президентських виборів допоміг Демократичній партії Сполучених Штатів, а саме — опублікував так звану чорну книгу Партії регіонів, в якій фігурував голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Про це Рудольф Джуліані заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Є людина, яку викрили в допомозі демократам під час виборів президента США в 2016 році. Я знаю її ім’я. Це Лещенко, який опублікував «чорну книгу», — заявив адвокат Трампа.

Нагадаємо, особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував прибути до Києва та зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Адвокат хотів переконати Зеленського в необхідності продовжити розслідування в інтересах чинного господаря Білого дому й таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року.

Згодом стало відомо, що Джуліані скасував візит в Україну, оскільки побоюється, що опиниться в середовищі «ворогів Трампа».