Адвокат Трампа хоче зустрітися із Зеленським. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n121770-advokat-trampa-zustrinetsya-iz-zelenskym-u-kyievi-the-new-york-times.html

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Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, повинен прибути до Києва та зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Завдання заокеанського гостя полягає в тому, щоб переконати Зеленського в необхідності продовжити розслідування в інтересах чинного господаря Білого дому. Одне з них стосується розслідування щодо втручання Російської Федерації у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. Про це повідомляє видання The New York Times.

Друге розслідування стосується сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена. Син політика брав участь у роботі української газової компанії, яка належить українському олігарху.

Я збираюся розповісти йому все, що я знаю про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування, — зазначив Джуліані.

За інформацією NYT, адвокат хоче таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Сам правозахисник при цьому відзначає, що не втручається у вибори, його робота стосується лише розслідування. Джуліані планує дискредитувати розслідування спецпрокурора Мюллера й нашкодити Джо Байдену, який є потенційним суперником чинного президента США на виборах 2020 року.

Нагадаємо, результати соцопитування, проведеного в США, показують, що імпічмент Дональда Трампа підтримують 45% опитаних американців. При цьому 42% громадян США вважають, що чинного президента не варто відстороняти від посади.