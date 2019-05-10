Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским. Фото: Delfi

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Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, должен прибыть в Киев и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Задача заокеанского гостя заключается в том, чтобы убедить Зеленского в необходимости продолжить расследования в интересах действующего хозяина Белого дома. Одно из них касается расследования касательно вмешательства Российской Федерации в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает издание The New York Times.

Второе расследование касается сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Сын политика принимал участие в работе украинской газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху.

Я собираюсь рассказать ему все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование, — отметил Джулиани.

По информации NYT, адвокат хочет таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Сам правозащитник при этом отмечает, что не вмешивается в выборы, его работа касается лишь расследования. Джулиани планирует дискредитировать расследование спецпрокурора Мюллера и навредить Джо Байдену, который является потенциальным соперником действующего президента США на выборах 2020 года.

Напомним, результаты соцопроса, проведенного в США, показывают, что импичмент Дональда Трампа поддерживают 45% опрошенных американцев. При этом 42% граждан США считают, что действующего президента не следует отстранять от должности.