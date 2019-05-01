Расследование Мюллера: спецпрокурор недоволен тем, как изложены ключевые моменты его доклада

Расследование Мюллера. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n121411-rassledovanie-mullera-specprokuror-nedovolen-tem-kak-izlojeny-kluchevye-momenty-ego-doklada.html

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер выразил недовольство по поводу того, как были выложены ключевые моменты его доклада.

В связи с этим Мюллер направил письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщает The Washington Post, в распоряжении которой оказалось указанное письмо.

По мнению Мюллера, при обнародовании его доклада генпрокурор не смог отразить контекст в полной мере.

Напомним, что в обнародованном докладе говорится о том, что следователи не смогли обнаружить никаких действий со стороны президента Дональда Трампа, которые можно было бы считать преступными. Впрочем, по мнению Мюллера, его доклад вызвал у американского общества большое удивление, и он опасается, что общественность не сможет доверять расследованию. В Минюсте США были удивлены тем, что у спецпрокурора были такие опасения.

Отметим, что недавно был обнародован частичный текст доклада Мюллера без конфиденциальной информации.