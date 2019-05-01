Розслідування Мюллера: спецпрокурор незадоволений тим, як викладено ключові моменти його доповіді

Розслідування Мюллера. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n121411-rozsliduvannya-mullera-specprokuror-nezadovolenyy-tym-yak-vykladeno-kluchovi-momenty-yogo-dopovidi.html

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер висловив невдовлення з приводу того, як було висвітлено ключові моменти його доповіді.

У зв’язку з цим Мюллер направив листа генеральному прокурору США Вільяму Барру, повідомляє The Washington Post, у розпорядженні якої опинився вказаний лист.

На думку Мюллера, під час оприлюднення його доповіді генпрокурор не зміг відобразити контекст у повній мірі.

Нагадаємо, що в оприлюдненому докладі йдеться про те, що слідчі не змогли виявити жодних дій з боку президента Дональда Трампа, які можна було б вважати злочинними. Утім, на думку Мюллера, його доповідь викликала у американського суспільства велике здивування, і він побоюється, що громадськість не зможе довіряти розслідуванню. У Мінюсті США були здивовані тим, що у спецпрокурора були такі побоювання.

Зазначимо, що нещодавно було оприлюднено частковий текст доповіді Мюллера без конфіденційної інформації.