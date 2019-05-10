Почти половина американцев поддерживает импичмент Трампа. Фото: Vesti.ru

https://racurs.ua/n121754-impichment-trampa-podderjali-45-grajdan-ssha-opros.html

Ракурс

Импичмент Дональда Трампа поддерживают 45% опрошенных американцев.

При этом 42% граждан США считают, что Трампа не стоит отстранять от должности. Еще 13% респондентов воздержались от однозначного ответа. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Еще 32% опрошенных согласились с тем, что после публикации отчета прокурора Мюллера действия Конгресса США совершенно законны. При этом 47% респондентов придерживаются противоположного мнения. Действия действующего президента в должности поддерживают 39% граждан. Результаты соцопроса показали, что 55% американцев не одобряют деятельность Трампа.

Издание отмечает, что опрос не показал четких результатов касательно того, хотят ли американцы видеть объявление импичмента Трампу или желают прекращения расследования в отношении президента.

Опрос проводился на всей территории Соединенных Штатов Америки. Социологи опросили свыше 1 тыс. граждан. Уровень погрешности составляет около 4%.

Напомним, в январе 2019 года член Палаты представителей США демократ Брэд Шерман рассказал о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте нынешнего главы государства Дональда Трампа. Американского президента обвиняют в препятствовании правосудию и других правонарушениях.

Сам хозяин Белого дома еще раньше заявлял, что не боится возможного импичмента. Более того, он считает, что в случае его отстранения парламентом народ Соединенных Штатов восстанет.