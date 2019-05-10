Майже половина американців підтримує імпічмент Трампа. Фото: Vesti.ru

https://racurs.ua/ua/n121754-impichment-trampa-pidtrymuut-45-gromadyan-ssha-opytuvannya.html

Ракурс

Імпічмент Дональда Трампа підтримують 45% опитаних американців.

При цьому 42% громадян США вважають, що Трампа не варто відстороняти від посади. Ще 13% респондентів утримались від однозначної відповіді. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Ще 32% опитаних погодились з тим, що після публікації звіту прокурора Мюллера дії Конгресу США абсолютно законні. При цьому 47% респондентів притримуються протилежної думки. Дії чинного президента на посаді підтримують 39% громадян. Результати соцопитання показали, що 55% американців не схвалюють діяльність Трампа.

Видання зазначає, що опитування не показало чітких результатів щодо того, чи хочуть американці бачити оголошення імпічменту Трампу чи бажають припинення розслідування стосовно президента.

Опитування проводили на всій території Сполучених Штатів Америки. Соціологи опитали понад 1 тис. громадян. Рівень похибки складає близько 4%.

Нагадаємо, у січні 2019 року член Палати представників США демократ Бред Шерман розповів про намір висунути резолюцію про імпічмент нинішнього глави держави Дональда Трампа. Американського президента звинувачують у перешкоджанні правосуддю та інших правопорушеннях.

Сам господар Білого дому ще раніше заявляв, що не боїться можливого імпічменту. Більш того, він вважає, що в разі його відсторонення парламентом народ Сполучених Штатів повстане.