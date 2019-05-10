США розробили нову ракету. Фото: Цензор.НЕТ

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Секретну ракету розробив уряд Сполучених Штатів Америки. Нова зброя R9X, здатна вражати ціль без вибуху.

Ракета має довжину близько 1,5 м та важить більше 45 кг. Нова ракета є модифікацією Hellfire, але замість боєголовки вона вражає ціль за допомогою лез. Вони вилітають з ракети за кілька секунд до зіткнення з ймовірним противником. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на колишніх та нинішніх представників американського уряду.

Джерела в Пентагоні стверджують, що нова зброя дуже рідко використовувалася військовими США. Оскільки така технологія зможе зменшити кількість жертв серед цивільних та точно вражати ціль, її використовували кілька разів для знищення терористів.

Ракету почали розробляти в 2011 році. Її використовували проти ворога мінімум двічі — у лютому 2017 року в сирійському місті Ідліб та в січні 2019 року для ліквідації терориста.

Нагадаємо, 9 травня Північна Корея провела другий за п’ять днів запуск ракет, які запускали з бази «Нодонг», що розташована за 77 км на північний захід від столиці країни Пхеньяна. Ракети могли перелетіти всю територію КНДР та впасти в Східне (Японське) море.