Лідер КНДР Кім Чен Ин, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121731-kndr-sogodni-provela-drugyy-za-p-yat-dniv-zapusk-raket.html

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Північна Корея провела другий за п’ять днів запуск ракет.

Ракети стартували з району Сіно-рі, розташованого за 77 км на північний захід від столиці країни Пхеньяна. Там розташована база ракет середньої дальності «Нодонг». Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News.

Запуск ракет відбувся приблизно о 10.30 за київським часом.

Наразі результати цих ракетних запусків, зокрема, тип встановленої боєголовки та куди впали ракети, не відомі.

Вважається, що вони могли перелетіти всю територію КНДР та впасти в Східне (Японське) море.

Попередній запуск ракет Північною Кореєю відбувся 4 травня. Тоді в напрямку Японії було запущено кілька ракет малої дальності. Запуски здійснювалися з міста Вонсан, розташованого на східному узбережжі КНДР. В Японії заявляли, що ці ракети не були балістичними й не досягли економічної зони країни.

У середині квітня лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про успішне випробування тактичної керованої зброї нового типу, котра має «новий метод наведення та потужну боєголовку».

Нагадаємо, нещодавно в ООН повідомляли, що 10 млн людей у Північній Кореї загрожує голод. В ООН зазначають, що майже 40% жителів КНДР страждають від нестачі продовольства.