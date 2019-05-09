Погода в Україні 10 травня: грози і зливи чекають українців, тільки на сході та півдні сонячно. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 10 травня в Україні буде дощовою в більшості областей, крім східних і частини південних регіонів.

Майже у всіх областях очікуються грози. Вітер буде південно-західний, 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 10 травня очікується з опадами. Синоптики обіцяють дощ і грозу. Температура вночі 9−11° тепла, вдень 17−19° тепла.

У Львові в найближчу добу прогнозують дощ з грозою. Вночі температура повітря 5−7° тепла, вдень 15−17° тепла.

В Одесі завтра прогнозується слабкий дощ. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 14−16° вище нуля.

У Дніпрі 10 травня вдень буде дощ з грозою, який до вечора припиниться. Вночі температура повітря становитиме 6−8° вище нуля, вдень очікується 18−20° тепла.

У Харкові в найближчу добу обіцяють сонячну погоду з мінливою хмарністю. Температура вночі 6−8° тепла, вдень 18−20° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра дощ з грозою. Температура повітря вночі 6−8 тепла, вдень 16−18° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 травня буде відносно спокійна. До полудня очікуються хвилювання, які потім припиняться до 18.00.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через велику кількість опадів в деяких областях небезпека повені.