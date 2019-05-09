ОБСЄ: в «ДНР» почали прийом заявок на російські паспорти

https://racurs.ua/ua/n121729-obsie-v-dnr-pochaly-pryyom-zayavok-na-rosiyski-pasporty.html

Ракурс

Окупаційна влада так званої «ДНР» почала приймати заявки українців на отримання російських паспортів.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) також виявили на місці представників російських ЗМІ, що свідчить про посилену пропагандистську політику Росії. Про це повідомляється на сторінці постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

Як відомо, в Україні російські паспорти, отримані на території ОРДО, назвали фейковими. Українська сторона відмовляється їх визнавати. Ті, хто отримають такі документи, потраплять в спеціальну базу, на основі якої будуть позбавляти соціальних виплат і пенсій. Відповідне рішення вже прийнято урядом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів окремим українцям. Центри видачі документів відкрилися відразу після оприлюднення указу.