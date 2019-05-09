ОБСЕ: в «ДНР» начали прием заявок на российские паспорта. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n121729-obse-v-dnr-nachali-priem-zayavok-na-rossiyskie-pasporta.html

Ракурс

Оккупационная власть так называемой «ДНР» начала принимать заявки украинцев на получение российских паспортов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) также обнаружили на месте представителей российских СМИ, что свидетельствует об усиленной пропагандистской политике России. Об этом сообщается на странице постоянного Представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

Как известно, в Украине российские паспорта, полученные на территории ОРДО, назвали фейковыми. Украинская сторона отказывается их признавать. Те, кто получат такие документы, попадут в специальную базу, на основе которой будут лишать социальный выплат и пенсий. Соответствующее решение уже принято правительством.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов отдельным украинцам. Центры выдачи документов открылись сразу после оглашения указа.