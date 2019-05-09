Александр Урбанский, фото: Александр Урбанский

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Народный депутат Александр Урбанский рассказал обстоятельства недавней стрельбы в гостинице «Хуторок у Зины», расположенной в курортном селе Санжейка в Одесской области, в результате которой ему было нанесено пулевое ранение ноги.

По словам Урбанского, до этого другого участника конфликта — владельца отеля Владимира Зинченко, он никогда не видел. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Урбанский отметил, что этот отель арендовали его друзья, которые прибыли в Санжейку, чтобы отдохнуть.

В 21.00 он с женой, встретившись с друзьями, сели за поздний ужин.

После этого появился Зинченко.

Он был чем-то возбужден, даже агрессивнен, — отмечает Урбанский.

По словам народного избранника, внешний вид владельца отеля свидетельствовал о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердила экспертиза.

Предложил нашим друзьям выйти на разговор. Мы, видя, что Зинченко чем-то «взвинчен», пошли следом, — пишет Урбанский.

По словам депутата, разговор касался условий оплаты и «проходил на повышенных тонах», Зинченко активно использовал ненормативную лексику, в том числе в отношении его жены.

Урбанський отмечает, что обратился к Зинченко с просьбой воздержаться от этого, однако владелец отеля взамен протянул руки к его шее.

Я успел перехватить руки и отбросил их. Зинченко сделал пару шагов назад, жестикулируя так, как будто он вытаскивает оружие, — пишет народный избранник.

По его словам, после этого раздались два выстрела, один из которых попал в его ногу.

Жена, увидев кровь, стала взывать к разуму Зинченко, но он стал угрожать прострелить мне и голову и взять охотничье ружье, — пишет депутат.

Урбанский отмечает, что впоследствии полиция нашла при обыске заряженное охотничье ружье.

Свидетели вызвали на место инцидента скорую помощь и полицию.

Депутат сообщил, что пулю из его ноги уже достали, полиция проводит расследование инцидента.

В этом конфликте он не видит политической составляющей.

Напомним, в полиции вчера сообщили, что будут просить ареста для мужчины, ранившего Урбанского.