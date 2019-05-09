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Ракурс
В Черногории российских агентов приговорили к тюрьме за попытку переворота. Фото: Life

В Черногории российских агентов приговорили за попытку переворота

9 мая 2019, 12:06
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За попытку переворота в Черногории двое российских агентов получили 12 и 15 лет тюремного заключения. Лидеров пророссийской оппозиции (12 человек) посадили на пять лет.

Всех фигурантов дела обвинили в организации попытки военного переворота во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года. Об этом сообщает государственная телекомпания страны RTCG, передает «Европейская правда».

Три года назад по подозрению в подготовке вооруженных нападений на госучреждения задержали 20 сербов. Затем прошла волна арестов, во время которых задержали Эдуарда Шишмакова, Владимира Моисеева, Милана Кнежевича и Андрея Мандича.

Сегодня высший суд Черногории признал всех обвиняемых виновными. Россиян Шишмакова (15 лет заключения) и Моисеева (12 лет срока) объявили сотрудниками военной разведки и заочно приговорили.

По словам судьи Суззаны Могоши, россияне пытались предотвратить вступление Черногории в Североатлантический альянс. Однако, план не удался и уже в июне 2017 года Черногория вступила в НАТО.

Как ранее сообщалось, в США за шпионаж на Россию Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения.


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