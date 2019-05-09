У Чорногорії російських агентів засудили за спробу перевороту. Фото: Life

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За спробу перевороту в Чорногорії двоє російських агентів отримали 12 і 15 років тюремного ув’язнення. Лідерів проросійської опозиції (12 осіб) посадили на п’ять років.

Всіх фігурантів справи звинуватили в організації спроби військового перевороту під час парламентських виборів в Чорногорії в жовтні 2016 року. Про це повідомляє державна телекомпанія країни RTCG, передає «Європейська правда».

Три роки тому за підозрою в підготовці збройних нападів на держустанови затримали 20 сербів. Потім пройшла хвиля арештів, під час яких затримали Едуарда Шишмакова, Володимира Моїсеєва, Мілана Кнежевича і Андрія Мандича.

Сьогодні вищий суд Чорногорії визнав всіх обвинувачених винними. Росіян Шишмакова (15 років ув’язнення) і Моїсеєва (12 років терміну) оголосили співробітниками військової розвідки і заочно засудили.

За словами судді Суззани Могоші, росіяни намагалися запобігти вступу Чорногорії до Північноатлантичного альянсу. Однак, план не вдався і вже в червні 2017 року Чорногорія вступила в НАТО.

Як раніше повідомлялося, в США за шпигунство на Росію Марію Бутіну засудили до 18 місяців ув’язнення.